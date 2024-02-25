Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Maçta Trezeguet'in golüyle galip gelen Trabzonspor, üç puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Papara Park
Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 63 Pepe), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Enis Destan (Dk. 63 Onuachu)
Adana Demirspor : Magomedaliev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı (Dk. 75 Barasi), Muanza, Mendoza, Emre Akbaba (Dk. 61 Rodriguez), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aymbetov), Balotelli (Dk. 61 Nani)
Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Rodriguez (Yukatel Adana Demirspor )
Sarı kartlar: Dk. 44 Balotelli, Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+5 Nani (Yukatel Adana Demirspor ) Dk. 83 Berat Özdemir ve Eren Elmalı (Trabzonspor)
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
55. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi'nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
77. dakikada Michut'un pasında, ceza alanı sol çaprazında Barasi'nin şutunda top üsten auta gitti.
78. dakikada Mohammadi'nin soldan ortasında, arka direkte Aymbetov'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada Bardhi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Pepe'nin yerden şutunda, top kaleci Magomedaliev'de kaldı.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.