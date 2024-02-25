Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, oyuncularının tekrar kafalarını kaldırıp hedefledikleri yere doğru gitmelerine en iyi şekilde yardımcı olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son 4 resmi karşılaşmayı da galibiyetle kapadıklarını belirterek, "Son 4 maçın biri kupa, ligde gol yemeden alınan 9 puan var. Oyun kalitesinin de arttığı bir süreci yaşıyoruz." dedi.

Beşiktaş maçıyla birlikte Afrika Kupası ve sakatlıktan çıkan oyuncularının birkaçının döndüğünü ifade eden Avcı, şöyle devam etti:

"1,5 aylık süreçte bu inişleri, çıkışları yaşadık. Arkasından da oyuncuların gelmesiyle beraber oyun kalitemiz Beşiktaş maçıyla yukarıya doğru çıksa da o gün sonucunu alamadık. Ama ondan sonraki süreçte alarak devam ettiğimiz bir süreci yaşıyoruz. Bugün oyunun ilk yarısında harika bir oyun oynadık. Çalıştığımız bütün opsiyonları, topa sahip olma, kenar, iç koridor, oyunun yönünü değiştirme, pozisyona girme, duran top, belki de maçta ilk yarı itibariyle maçı kopartıp 3-0'la da içeri girebilirdik. Burada biraz daha hem final pasında hem vuruşlarda dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar çalışmalıyız. Çünkü böyle durumlarda bu tür rakipler her an devreye girebilecek rakipler."

Avcı, ikinci yarı itibariyle bir kenar ortasında pozisyon verdiklerini, rakiplerinin kendilerine baskı yaptığını vurgulayarak, "Bazen opsiyonları kullandık, bazen kullanamadık. Afrika Kupası'ndan dönenlerin fiziksel olarak biraz daha süreç ve zaman alacak, bunun için sürelerini artırarak devam etmek istiyoruz. Bugünün bütününe baktığımda iyi bir oyun, oyun organizasyonu ve oyuncularım oyun disiplinine ve takım oyununa sadık kaldılar. Oyunun içinde kaldılar, onlara teşekkür ediyorum. İyi bir örnek gösteriyorlar. Tekrar kafalarını kaldırıp yukarıya doğru, hedeflediğimiz yere doğru gitmemize en iyi şekilde yardımcı oluyorlar mevcutla." ifadelerini kullandı.

Umut Güneş'e bir parantez açmak istediğini kaydeden Avcı, "Geldiğim günden itibaren harika çalışıyor, üstüne koyuyor. Bazen 70 dakika ısındı, 60 dakika ısındı ama biz onun için doğru zamanı bulmaya çalışıyorduk. Bugün itibariyle baktığımızda birkaç haftadır hem takıma katkı sağlıyor hem iyi bir profesyonel örneği gösteriyor. Onun için ona teşekkür ediyoruz. Diğerlerine de aynı şekilde katkılarını bekliyoruz. Olacaktır buna da inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Avcı, bordo-mavili taraftarlara da teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bize destek oldular sonuna kadar. Kupa maçımıza da onları davet ediyorum. Şöyle davet ediyorum, sonuna kadar Trabzonspor'a pozitif anlamda destek olsunlar. Biz bu desteğin karşılığını vereceğiz ve yarı final yolunu açmak için onların bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var. Bir özür de hakemle ilgili, iki pozisyonla ilgili itiraz ettim, birisinde sarı kart gördüm, sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklıymış sonradan baktım, diğer pozisyonda kendimin haklı olduğunu düşünüyorum. Özür diliyorum ama bizim de genel durumumuzu, ruh halimizi bazen onların da saygı göstereceklerini düşünüyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Adana Demirspor'a da Hikmet Hocaya da iyi bir takımları var, yukarı doğru seyrediyorlar oyun olarak da, onlara da bol şans ve başarılar diliyorum."