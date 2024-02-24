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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor maçı için hazır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Karşılaşma, Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Adana Demirspor maçı için son antrenmanı yaptı.

Trabzonspor ile Yukatel Adana Demirspor'un Papara Park'ta saat 16.00'da karşılaşacağı müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Kaynak: AA / Spor

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