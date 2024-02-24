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Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak. Maç saat 16.00'da başlayacak ve hakem Burak Şeker yönetecek. Trabzonspor, sıralamadaki yerini korumak için galibiyet arayacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Burak Şeker yönetecek.

Ligde 43 puana sahip Trabzonspor, aynı puanı bulunan Beşiktaş'ın averajla önünde 3. sırada yer alıyor. Bordo-mavili takım, Yukatel Adana Demirspor'u da mağlup ederek sıralamadaki yerini korumak istiyor.

Ligin son 2 haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor'u da yenmesi halinde bu sezon ligde ilk kez art arda 3 hafta kazanmış olacak.

Karadeniz ekibinde maç öncesinde Hüseyin Türkmen, Orsic ile Fernandez'in sakatlıkları bulunuyor.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Adana Demirspor Trabzonspor Burak Şeker Spor Güncel Haberler

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