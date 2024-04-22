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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Özel Eğitim Okulu'nda Öğrencilere Forma Hediye Etti

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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle kutlamalarına katıldığı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı nedeniyle kutlamalarına katıldığı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda öğrencilerle buluştu. Çok özel bir gün geçirdiğini belirten Yazıcı, "Onlara Trabzonspor formalarını verirken yüzlerindeki mutluluk benim için paha biçilemezdi. Her bir gülümseme, futbolun sadece bir oyun olmadığını, bizi bir araya getiren büyülü bir güç olduğunu hatırlattı" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trabzonspor 23 Nisan Çocuk Spor Güncel Haberler

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