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Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy'dan Kura Değerlendirmesi

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy'dan Kura Değerlendirmesi
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Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi sonrası yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, sportif başarıya ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak kura sonuçlarını umut verici buldu.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Atasoy, sportif başarıya son derece ihtiyaçları olduğu bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu kurayı da ben güzel şeylerin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakaları kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekiminde A Grubu'nda Corendon Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor eşleşen Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurada ilk olarak Trabzonspor'un çıktığını ifade eden Atasoy, "İlk olarak da Trabzonspor çıktı. İki maçı evimizde oynayacak olmak çok kıymetli. Sportif başarıya son derece ihtiyacımız olduğu bir dönemden geçiyoruz. Taraftarımızın sahada başarı görmeye oldukça aç ve hevesli olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu kurayı da ben güzel şeylerin başlangıcı olarak değerlendirmek istiyorum. Alanyaspor ve Çaykur Rizespor'u ağırlayacağız, İskenderunspor'a konuk olacağız. Gruplarda da farklı bir mücadele olacak. Maça doyacağımız bir kupa yolculuğu olacak. O anlamda da bence keyifli. Ben Trabzonspor adına elimin uğurlu geldiğine inanmak istiyorum. Daha fazla futbola doyacağımız, daha fazla yeni yetenekleri keşfedeceğimiz çok güzel bir macera olacağına inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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