Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u yenerek 61 puana ulaşmayı hedefliyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile karşılaşacak Trabzonspor, rakibini yenmesi halinde bu sezon 61 puana, bir gol atması halinde de 61. golüne ulaşmış olacak.

Bordo-mavililer, ligde geride kalan 34 hafta sonunda 18 galibiyet, 4 beraberlik, 12 mağlubiyet ile 58 puan toplayarak 3. sıradaki iddiası sürdürüyor.

En yakın rakibi RAMS Başakşehir'in 6 puan önünde olan Karadeniz ekibi, kalan 4 haftada avantajını devam ettirerek sezonu 3. sırada tamamlamayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, hedefleri doğrultusunda hafta sonunda Yılport Samsunspor'u yenmesi halinde hem kentin plaka kodu 61 puana ulaşmış hem de üçüncülükteki iddiasını daha da güçlendirmiş olacak.

Geçen sezondan daha iyi performans

Trabzonspor, Yılport Samsunspor'u yenmesi halinde geçen sezondan da 4 puan önde bir performans göstermiş olacak.

Bordo-mavililer, geçen sezon ligde 35 maç sonunda 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 57 puan toplayarak ligde 6. sırada kendine yer bulmuştu.

Geçen sezon ligin tamamlandığı 36 hafta sonunda 57 puan elde eden Karadeniz ekibi, ligi 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

61. gole 1 gol kaldı

Trabzonspor, Yılport Samsunspor maçında 61. golünü de atma mücadelesi verecek.

Ligde en son Gaziantep FK'yi 4-2 yenerek 34 maç sonunda 60. golüne ulaşan Karadeniz ekibi, Samsunspor önünde 1 gol atması halinde 61. golünü kaydetmiş olacak.