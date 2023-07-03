Üye Girişi
Haberler
Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'ya kampa gidiyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'ya kampa gidiyor

Spor Haberleri

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için Slovenya'ya gidecek. 30 Haziran'da toplanan takım, 23 günlük kamp süresince 5 hazırlık maçı yapacak.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışında gerçekleştireceği kamp çalışmaları için yarın Slovenya'ya gidecek.

Trabzon'da 30 Haziran'da toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayan bordo-mavililer, Slovenya'nın Kranj kentinde 4-26 Temmuz tarihlerinde olmak üzere 23 günlük kampa girecek.

Özel uçakla yarın saat 13.30'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'ya gidecek Karadeniz ekibi, Kranj kentinde akşam saatlerinde ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

5 hazırlık maçı oynayacak

Trabzonspor, Slovenya kampında toplam 5 hazırlık karşılaşması oynayacak.

Bordo-mavililer, kamp süresince 8 Temmuz'da Hırvatistan'ın Hajduk Split, 15 Temmuz'da Macaristan'ın MOL Fehervar, 16 Temmuz'da Slovenya'nın Celje, 25 Temmuz'da Kuzey Makedonya'nın FK Rabotnicki, 26 Temmuz'da da Slovenya'nın Kranj takımı ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

Koruyucu Aile Günü Trabzonspor Slovenya Trabzon Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title