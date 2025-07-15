Trabzonspor, Yeni Sezon Öncesi Erzurum'da Kamp Yapacak

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da yapacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da bugün başlayacak kamp çalışmaları 27 Temmuz'a kadar devam edecek.

İkinci etap kamp kadrosunda yer alacak futbolcular şunlar:

Uğurcan Çakır, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Erol Can Çolak, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Arif Boşluk, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Ali Şahin Yılmaz, Rayyan Baniya, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Muhammed Cham, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, Tim Jabol, Cihan Çanak, Boran Başkan, Edin Visca, Oleksandr Zubkov, Anthony Nwakaeme, Göktan Gürpüz, Denis Draguş, Enis Destan, Danylo Sikan, Paul Onuachu, Felipe Augusto