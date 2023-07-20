Trabzonspor, yeni sezon öncesi çalışmalarına devam ediyor

Trabzonspor, Slovenya'nın Kranj kentinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması yaparken, milli takımlardan dönen oyuncular dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Slovenya'nın Kranj kentinde çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, 3 günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki idmanda futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Milli takımlarda görev aldıktan sonra kampa dahil olan oyuncular ise dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.