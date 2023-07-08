Trabzonspor Yeni Sezon Kombine Biletleri Satışa Çıkıyor

Trabzonspor'un 2023-2024 sezonu için kombine biletleri 10 Temmuz'da satışa çıkacak. Geçen yıldan kombine sahibi olan taraftarlara öncelik tanınacak.

Trabzonspor'un yeni sezon kombine biletleri 10 Temmuz'da satışa çıkacak. Geçen yıldan kombine sahibi olan taraftarlara 1 haftalık öncelik tanınırken, kombineler genel satışa 17 Temmuz'da açılacak.

2023-24 sezonuna hazırlanan Trabzonspor'un sahasında oynayacağı müsabakalarda geçerli olacak kombine bilet satışları 10 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te başlıyor. 1 hafta süreyle geçen yıldan kombine sahibi taraftarla öncelik hakkı tanınırken, biletler genel satışa 17 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'te açılacak. Geçen yıllarda kombine olarak satılan kale arkaları ve doğu alt tribünleri biletleri bu sezonda müsabakalar öncesinde satışa sunulacak.

Öte yandan, kombine satın almak isteyen taraftarların Passolig kart vizesinin 01.06.2024 tarihine kadar uzatılmış olması gerekiyor. Genel satışta kombine satışı 5 adetle sınırlı olacak. Yenileme dönemi kombine satışları da 10 Temmuz Pazartesi saat 13.00'te başlayıp 16 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de sona erecek.