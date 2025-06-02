Trabzonspor Yeni Sezon İçin Erzurum'da Kamp Yapacak

Trabzonspor Yeni Sezon İçin Erzurum'da Kamp Yapacak
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 30 Haziran'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacak ve kampını Erzurum'da sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp gerçekleştirecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın yeni sezon öncesi 30 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacağı, kampın Trabzon etabının 12 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacağı belirtildi.

Karadeniz ekibinin iki günlük iznin ardından 15 Temmuz Salı günü Erzurum'a gideceği ve 27 Temmuz Pazar gününe kadar yeni sezon hazırlıklarını burada gerçekleştireceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
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