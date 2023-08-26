Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Ligin ilk haftasında yarın Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile mücadele edecek bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdulkadir Aslan, AA muhabirine, 4 yerli, 4 de yabancı oyuncu transfer ettiklerini söyledi.

Aslan, 21 kişilik kadroyla yeni sezon hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, transfer süreci bitene kadar kadrolarına 4-5 oyuncu daha katmayı planladıklarını ifade etti.

Takımın zor bir sezon geçirdiğini aktaran Aslan, "Yaşamış olduğumuz zor ve sıkıntılı günlerden tamamen kendimizi soyutlayarak, bu sene daha iddialı ve yarışmacı bir takım olma yolunda ilerliyoruz. İnşallah biz de Trabzonspor'a, yönetimine, taraftarına layık olabilme düşüncesiyle çalışacağız." diye konuştu.

Aslan, gelişerek yollarına devam etmek istediklerini, dolayısıyla da sezon hedeflerini belirlediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Konum olarak baktığımız zaman geçen seneden çok daha iyi bir yarışmacı, iddialı takım olmak istiyoruz. Önce ligdeki durumumuzu, konumumuzu görmek istiyoruz ama hedefimiz ilk 5 içinde olmak diyebilirim. İnşallah sonraki sene bu ilk 5'i daha yukarılara taşımak istiyoruz çünkü yönetim kurulumuzun bizden bu konuda epey büyük beklentileri var. Büyük bir yatırım yaptılar, en azından biz de onlara layık olmak adına, mahcup olmamak adına en iyisini yapmak istiyoruz, başarılı olmak istiyoruz. İnşallah da başarılı olacağız, biz inanıyoruz."

Trabzon'un bir futbol şehri olduğuna işaret eden Aslan, "Şehrin yaklaşımı gayet olumlu, pozitif. Trabzon'un bir futbol şehri olması dolayısıyla erkeği ya da kızı fark etmiyor, öyle aileler geliyor ki ya da futbol çevresinde olan arkadaşlarımız, 'Benim kızım var, kızımızı Trabzonspor'a nasıl katabiliriz?' gibi istekler, talepler var. Geçen sene maalesef bu altyapı faaliyetimizi durdurmuştuk ama inşallah bu sene alt grup faaliyetlerimizi hayata geçirerek, futbol şehri olan Trabzon'da kız çocuklarımızı da futbola katmak istiyoruz." diye konuştu.

Aslan, taraftarlardan destek beklediklerini, özellikle de deplasmanlarda takımı yalnız bırakmamalarını istediklerini dile getirdi.

Bordo-mavili takımın kaptanı, Gürcistan Milli Takımı oyuncusu Tamari Tatuashvili ise bu sezon takımın hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Yarışmacı bir kadro olacaklarını düşündüğünü belirten Tatuashvili, şunları kaydetti:

"Önceki sene zor bir sezon geçirdik. Bu sene asla öyle bir şey düşünmüyoruz. Geçen sezonu tamamen sildik kafadan. Bu sezon, dediğim gibi hedefler büyük çünkü çok iyi bir takım kurduk, daha gelenler de olacak gibi. Trabzonspor büyük takım, büyük takım olduğu için de en üst yerlere taşımak istiyoruz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Tatuashvili, taraftarları yanlarında görmek istediklerini de sözlerine ekledi.