Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.