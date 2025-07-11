Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, yeni sezon için hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular dinamik ısınma ve taktik çalışmaları yaptı. Bordo-mavililer, yarın Dinamo Tiflis ile antrenman maçı oynayacak.
YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabında hazırlıklarına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Dinamo Tiflis ile oynayacağı antrenman maçıyla devam edecek. Bu karşılaşma, taraftarlara ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilecek.