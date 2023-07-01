Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürüyor. Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştirildi. Milli takımlarda görev alan oyuncular antrenmana katılmadı.

- Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

TRABZON - Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Sonuçlandırma çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise dar alanda oyun gerçekleştirildi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.