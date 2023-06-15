Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'da yapacak

Trabzonspor, 4 Temmuz'da Slovenya'ya giderek Kranj kentinde kampa girecek ve 26 Temmuz'a kadar burada kamp yapacak. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynayacak olan bordo-mavili takımın milli oyuncuları ise 9 Temmuz'da katılacak.