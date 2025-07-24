Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmaları kapsamında Erzurum'da sabah antrenmanı yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetimindeki antrenmanda, Persepolis FC maçında forma giyen oyuncular havuzda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

YENİ sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap hazırlıklarını Erzurum'da devam eden Trabzonspor, çalışmalarına sabah saat 10.00'da gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Persepolis FC maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncular havuzda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo mavililer, bugün akşam antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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