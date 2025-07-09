Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması yaptı.
YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor