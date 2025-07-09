Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan sabah antrenmanında oyuncular kuvvet çalışması yaptı.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi

Birinci sınıfa giden çocuğuna sorulan soru babayı öfkelendirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un meşhur plajı çöplerden geçilmiyor

İstanbul'un meşhur plajının son hali mide bulandırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.