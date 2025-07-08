Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında akşam saatlerinde antrenman yaptı. Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, teknik ısınma, pas ve rondo çalışmaları yaptı.
YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, günün ikinci antrenmanı ile çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor