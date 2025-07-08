Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon için antrenmanlarını sürdürüyor. Bugünkü antrenmanda oyuncular kuvvet çalışması yaptı. Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.00'de gerçekleşecek.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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