Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün akşam saatlerinde antrenman yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanını ile çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, dinamik ısınmanın ardından rondo ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, 7 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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