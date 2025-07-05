Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon için yaptığı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürüyor. Bugün sabah gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kuvvet çalışmasıyla yapıldı.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren bordo-mavililer, günün ilk antrenmanını sabah 10.00'da yaptığı çalışmayla tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Bordo-mavililer saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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