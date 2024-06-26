Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah idmanıyla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi. Milli takımlarda görev alan oyuncular idmana katılmadı. Bordo-mavililer, akşam yapacakları ikinci antrenmanla çalışmalarına devam edecek.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına sabah idmanıyla devam etti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından bir kilometre koşu test çalışması gerçekleştirdi.
İdmana, milli takımlarda görev alan oyuncular katılmadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını akşam yapacakları günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.