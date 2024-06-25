Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncular, dinamik ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla antrenmana başladılar.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.
Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla tamamlandı.
Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular katılmadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.