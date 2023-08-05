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Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Son hazırlık maçını kazanan takım, rejenerasyon çalışmasıyla idman yaptı. İlerleyen günlerde çalışmalara devam edilecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı tek idmanla sürdürdü.

Yeni sezonun son hazırlık maçı olan 1461 Trabzon FK müsabakasını 5-0 skorla geride bırakan Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çalıştı. Günün tek idmanında futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı.Trabzonspor 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına 7 Ağustos Pazartesi günü devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

1461 Trabzon Trabzonspor Spor Haberler

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