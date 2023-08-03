Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden ve izinli olan bazı oyuncuların katılmadığı antrenmanda, koordinasyon çalışması ve penaltı çalışması yapıldı.