Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. İlk bölümde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapılan antrenman, sürat ve aerobik çalışmalarıyla tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.