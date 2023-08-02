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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. İlk bölümde teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapılan antrenman, sürat ve aerobik çalışmalarıyla tamamlandı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde, teknik ısınma ve koordinasyon çalışması yapıldı.

Sürat çalışmasıyla devam eden idman, aerobikle tamamlandı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Spor

Trendyol Süper Lig Nenad Bjelica Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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