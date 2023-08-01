Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdürüyor. Sakatlıkları devam eden ve izinli olan oyuncuların dışında, Alman ekibi Schalke 04'ten kiralanan Mehmet Can Aydın da takımla çalışmalara katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünü salonda geçiren bordo-mavililer, daha sonra sahada pas ve şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, çift kale maçın ardından tamamlandı.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Hüseyin Türkmen, Fernandez, Siopis, Denswil ve Umut Bozok ile dizinden ameliyat edilen Orsic, Yunanistan'ın AEK takımı ile 30 Temmuz'da oynanan hazırlık maçında burnu kırılan Benkoviç ile izinli Hakan Yeşil katılmadı.

Alman ekibi Schalke 04'ten 1 yıllığına kiralanan Mehmet Can Aydın da ilk kez takımla çalıştı.