Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma, pas çalışması ve aerobik çalışması yaptı. Yeni transfer Onuralp Çevikkan da antrenmanda yer aldı.