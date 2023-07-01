Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan çalışmalarda takım, ısınma, pas ve sonuçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi. Yeni transfer Mislav Orsic de ilk idmanına çıktı. Hazırlıklar yarın çift idmanla devam edecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan tek idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde çalışan bordo mavililer, ısınma ve pas çalışması yaptı. Sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alan oyunlarıyla tamamlandı. Bordo mavililerin son transferi Mislav Orsic de, yeni takımıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.Bordo mavili ekip hazırlıklarına yarın yapılacak çift idmanla devam edecek.