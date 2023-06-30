Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla başladı. Yeni transferlerden Joaquin Fernandez ilk kez idmana çıkarken, kiralıktan dönen Flavio da takıma katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Trabzonspor, ilk günü çift idmanla geçirdi. Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yapılan sabah ve akşam idmanlarında, ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncuların yanı sıra, transfer görüşmesi için izin verilen Djaniny ve kadro dışı olan Koita yer almadı.