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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, yeni sezonun hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan yeni sezonun ilk çalışması basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirildi. Isınma koşusuyla başlayan antrenman mobilizasyon ve denge çalışması ile devam etti. Antrenman pas çalışması, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışmaları ile son buldu.

Geçtiğimiz sezonun son haftasında Altay ile oynanan maçta sakatlanan Serkan Asan ise antrenman sahasına koltuk değnekleriyle gelerek yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla görüştü.

Trabzonspor yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Ali Yılmaz Spor Haberler

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