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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenmanda koşu, dinamik ısınma ve core çalışması yapıldı. Milli takımlarda bulunan futbolcular antrenmana katılmadı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması gerçekleştirildi.

Pas ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Antrenmanda milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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