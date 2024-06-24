Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan akşam antrenmanının ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması gerçekleştirildi.

Pas ve 5'e 2 ile devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Antrenmanda milli takımlarda bulunan futbolcular yer almadı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.