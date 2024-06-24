Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, kulüp tesislerinde yapılan çalışmayla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.
Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koşu, dinamik ısınma ve core çalışması yapıldı. Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, geniş alanda oyun ile sona erdi. Antrenmanda milli takımlarda görev alan oyuncular yer almadı.
Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - TRABZON