Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde dar alanda çalıştı. Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2023-24 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanın son bölümde futbolcular dar alanda çalışma yaptı.

Milli takımlarda görev alan oyuncuların katılmadığı antrenmanda yeni transferler Mislav Orsic ile Joaquin Fernandez takımla çalıştı.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacakları çift antrenmanla devam edecek.