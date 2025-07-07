Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor

Trabzonspor Yeni Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan kuvvet antrenmanında oyuncular yoğun bir tempoyla çalıştı. Takım, günün ikinci antrenmanını akşam gerçekleştirecek.

YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarına bugün sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını bugün sabah saat 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor, sezon hazırlıklarına bugün saat 17.00'de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Bordo-mavililerin saat 17.00'deki antrenmanının ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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