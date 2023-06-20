Üye Girişi
Haberler
Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını Slovenya'da yapacak

Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını Slovenya'da yapacak

Spor Haberleri

Süper Lig'in bitimiyle çalışmalara ara verilen Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını 4-26 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da yapacak. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan bordo mavililerin, Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek.

p> Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını 4-26 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da yapacak.

Süper Lig'in bitimiyle çalışmalara ara verilen Trabzonspor'da hazırlık kampı programı belli oldu.  2023-2024 sezonuna güçlü bir şekilde girmek isteyen bordo mavili ekip, 30 Haziran Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak çalışmalara başlayacak. Trabzon etabını 3 Temmuz Pazartesi günü tamamlayacak olan Karadeniz ekibi, 4 Temmuz'da havayoluyla Slovenya'nın Kranj şehrine giderek kampa girecek. Kamp süresince 5 hazırlık maçı oynamayı planlayan bordo mavililerin, Slovenya kampı 26 Temmuz'da sona erecek. Ülkelerinin milli takımında olan oyuncular ise kampa 9 Temmuz'da dahil olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Sayklal - Spor

Trabzonspor Slovenya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title