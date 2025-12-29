Trabzonspor, Yalova'da şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı

Trabzonspor Kulübü, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.