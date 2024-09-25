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Trabzonspor Yabancı Oyunculardan Beklenen Verimi Alamıyor

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Trabzonspor, bu sezon kadrosundaki yabancı futbolculardan beklediği performansı gösteremedi. 5 maçta sadece 3 gol atan takımda, yabancı oyuncuların katkısı düşerken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in takımda değişiklikler yapması bekleniyor.

Trabzonspor, bu sezon kadrosuna bulunan yabancı futbolculardan beklediği verimi alamadı. Bordo-mavililer, Süper LigWde oynadığı 5 maçta sadece 3 gol attı. Söz konusu goller ise Denswill, Okay Yokuşlu ve Umut Bozok'dan geldi.

Trabzonspor, son dönemde yabancı oyuncularından beklediği performansı alamadı. Özellikle bu sezon transfer edilen bazı oyuncular, beklentileri altında kaldı ve takıma yeterince katkı sağlayamadı. Gol yollarında istenilen etkinlik sağlanamazken, bazı oyuncuların sakatlıkları ve uyum sorunları yaşaması takımın çalışmasını da yansıdı. Böylece son haftalarda üst üste gelen beraberliklerle yaşanan puan kayıplarında yabancı oyuncuların beklenen katkıyı verememesi de önemli bir faktör olarak öne çıktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de bu durumu değerlendirmeye alarak takım içinde bazı değişimlere gitmesi bekleniyor

5 haftada 1 gole katkı yaptılar

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı 5 müsabakada Trabzonspor, ağları 3 kez sarstı. Söz konusu gollerin sadece 1'i yabancı oyuncudan geldi. Diğer 2 golü ise Okay Yokuşlu ile Umut Bozok kaydetti.

En çok formayı Denswill ve Malheiro giydi

Trabzonspor'da en çok forma giyen oyuncular ise Denswill ve Pedro Malheiro oldu. İki oyuncu ligde oynanan 5 maçın tamamında forma giydi. Bu iki futbolcuyu 405 dakika ile Mendy takip etti.

Draguş 337 dakika, Bardhi 191 dakika, Lundstram 190 dakika, Orsic 177 dakika, Savic 149 dakika, Barisic 104 dakika, Visca 103 dakika, takıma transferin son günlerinde katılan Banza 170 dakika, Nwakaeme 150 dakika ve Muhammed Cham 101 dakika sahada kaldı.

Bordo-mavililerde Bategov ise henüz forma giyemedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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