Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor 49. Kez Karşılaşıyor

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor ile yarın 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta Trabzonspor'un galibiyet sayısı 24, Konyaspor'un galibiyet sayısı ise 12. Trabzon'daki maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü devam ediyor.

Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Trendyol Süper Lig'de 49'uncu kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 48 lig maçında Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 24-12 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 12 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 77 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda da üstünlük sağladı.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 24 maçta bordo-mavililer, 16 galibiyet elde etmeyi başardı. 6 maçı konuk takım kazanırken 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sahasında 5 maçtır kaybetmiyor

Trabzonspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor önünde son 5 lig maçını kaybetmedi.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2019-2020 sezonunda 4-3'lük sonuçla yaşayan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bordo-mavili takım, iki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyete imza atan taraf oldu. Karadeniz ekibi, 1991-92 sezonunda rakibini 4-0 mağlup ederek en farklı galibiyeti aldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
