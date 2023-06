Trabzonspor ve Sebat Gençlik Spor Kulübü iş birliği protokolü imzaladı

Trabzon spor Kulübü ile Sebat Gençlik Spor Kulübü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Sebat Gençlik Spor Kulübü Başkanı Cemil Kalkışım tarafından bordo-mavili kulüpte imzalanan protokol ile iki kulüp iş birliği anlaşması yaptı.

Doğan, iş birliğinin hem Trabzon spor'a hem de Trabzon futboluna önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Akçaabat Sebat spor, geçmişinde Süper Lig'i görmüş bir takım. Genetiğinde başarı var. Bizim ortak düşüncemiz, Trabzon futbolunun gelişimini sağlamaktır. Yetenekli oyuncularımızı, iş birliği yapacağımız takımlarımızda Trabzon spor'a hazırlayacağız." dedi.

Oyuncu maliyetlerinin çok arttığına dikkati çeken Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Onun için oyuncu yetiştirerek ve geliştirerek satmak zorundayız. Hiç kimsenin bunun dışında bir şey yapma şansı yok. Biz futbolcu kaynağının üzerinde oturuyoruz. Zaman içerisinde her kademede, her ligde Trabzon takımlarını bulundurmak, orada tutmak, büyütmek ve desteklemek zorundayız. Trabzon spor'un bu ağabeyliği yapması lazım. Bu desteği lafta bırakmayacağız. Her zaman, her aşamada elimizden gelen katkıyı sağlayacağız."

Doğan, Trabzon spor'dan TFF 3. Lig'e transfer olacak futbolcuların değerlendirilmesi noktasında Sebat Gençlik Spor'dan geri dönüş beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz 1461 Trabzon FK ile bir süreci başlattık ve gayet güzel ilerliyoruz. Sizin de bize TFF 3. Lig'de oynayabilecek olan futbolcularımızı değerlendirip kulübümüze dönüş yapmanız gerekiyor. Çok net söylüyorum, gerçekten yapabileceğimiz her şeyi yapacağız. Sebat Gençlik'in zaten o kültürü de var. Bu ivme kazandıracaktır. Sebat'ın bir üst lige yükselmesi, 1461 Trabzon'un da gelecekte bir üst lige çıkması bizim avantajımızadır. İki takımın da inşallah bir üst lige çıkması sonrası Trabzon spor'un da bu konudaki planlaması tam oluşacaktır. Trabzon spor'a ve Trabzon futboluna bu lazım."

Cemil Kalkışım ise iş birliği anlaşmasının geleceğe dönük katkısına işaret ederek, "Türk futboluna, Trabzon ve Akçaabat'a hayırlı olmasını diliyorum. Anlaştığımız bir oyuncunun, önünde Trabzon spor hedefini gördüğü için kendisine teklif edilen rakamların çok daha altına bize geleceğine inanıyoruz. Bu bizim için bir şanstır. Bizim oyuncularımıza bakış açımız normal spor kulüplerinden farklıdır. Başarımız, birlikteliğimiz ve saygımız buradan geliyor. Kulüp olarak borçsuz bir şekilde, kendi bütçemize göre ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da 19 yaş altı takımından direkt olarak 3. Lig'de katkı sağlayabilecek futbolcuların belirlenmesi noktasında gerekli çalışmaların başladığını ve desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.