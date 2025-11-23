Haberler

Trabzonspor ve RAMS Başakşehir 35. Randevuda

Güncelleme:
Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya geliyor. Geçmişte oynanan 34 maçta Trabzonspor 14, RAMS Başakşehir 10 galibiyet elde etti.

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir, yarın İstanbul'da yapacakları maçla ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ligde 2007-08 sezonunda başlayan rekabetteki 34 karşılaşmanın 14'ünde Trabzonspor, 10'unda RAMS Başakşehir, galip gelirken 10 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 49 gol atarken kalesinde 38 gol gördü.

İstanbul'da 8 galibiyet

İstanbul'da iki takım arasındaki 17 maçta Trabzonspor 8, RAMS Başakşehir 6 kez galip geldi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor deplasmanda 30 gol atarken 20 gol yedi.

Tekke ile ilk maçta kazanmıştı

Trabzonspor, geçen sezon takımın başına getirilen Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçta deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı.

Bordo-mavililer, yeni teknik direktörüyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
