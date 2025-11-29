Haberler

Trabzonspor ve Konyaspor 1-1 Beraberlik ile İkinci Yarıya Başladı

Trabzonspor ve Konyaspor 1-1 Beraberlik ile İkinci Yarıya Başladı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Trabzonspor-Konyaspor maçı ilk yarıda 1-1 berabere sona erdi. Trabzonspor, Onuachu'nun 43. dakikada penaltıdan attığı gol ile eşitliği sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, evinde Konyaspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6.dakikada Bjorlo'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bardhi'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Onana, meşin yuvarlağı çeldi.

10. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşuna Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Muleka'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Andzouana'nın ceza sahası içinde yerden sert vuruşunda, Okay Yokuşlu'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında kaleci Bahadır Güngördü'nun müdehalesiyle Muçi yerde kaldı. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akursu penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün sağından ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ozan Tufan, Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Baniya, Folcarelli, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Arif Boşluk, Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş, Guilherme, Jo Jin-Ho, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Muleka, Enis Bardhi, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Pedrinho, Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, İsmail Esat Buğa, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Okay Yokuşlu (dk. 17 k.k.), Onuachu (dk. 43 pen.) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

