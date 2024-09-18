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Trabzonspor ve Kayserispor Süper Lig'de 45. Kez Karşılaşıyor

Trabzonspor ve Kayserispor Süper Lig'de 45. Kez Karşılaşıyor
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Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 3. hafta maçında Kayserispor'u konuk edecek. İki takım arasındaki maç, 44 karşılaşmada Trabzonspor'un 26 galibiyetine karşılık, Kayserispor'un 9 galibiyeti ile 9 beraberlik bulunuyor. Mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR ile Kayserispor Süper Lig'in ertelenen 3'üncü hafta maçında yarın 45'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 44 maçta Trabzonspor'un 26, Kayserispor'un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in ertelenen 3'üncü hafta maçında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Paparapark'ta saat 20.00'da başlayacak olan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Süper Lig'de 3 puanla 13'üncü sırada yer alan bordo-mavili takım, sahasında ilk galibiyetini alarak 3 puanla tanışmak istiyor. 3 maçta 2 puan toplayan Kayserispor'un da henüz galibiyeti bulunmuyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 2'nci ligde 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 44'ü Süper Lig, 14'ü 2'nci Lig ve 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi. Süper Lig'de 44 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 26'sı Trabzonspor'un, 9'u Kayserispor'un galibiyetiyle tamamlanırken 9 maç da berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki 44 maçta Trabzonspor rakip filelere 78 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü. İki takım arasında geçen sezon Süper Lig'in ikinci yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Yarın oynanacak maç öncesinde bordo-mavili takımda yeni transferler Banza, Serdar Saatçi ile Muhammed Cham'ın transferleri Kayseri maçının ilk oynanacağı tarih olan 26 Ağustos'tan önce gerçekleşmediği için forma giyemeyecekler. Ayrıca Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Edin Vicsa, sakatlıkları bulunan Enis Destan ile Hüseyin Türkmen de bu maçta forma giymeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Tony Nwakaeme'nin ise kadroda yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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