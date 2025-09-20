Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

(ANKARA) -Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Klübü karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Konuk takım Gaziantep FK Kevin Rodrigues'in 39. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 70. dakikada Paul Onuach'nun attığı golle Trabzonspor skora denge getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.