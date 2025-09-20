Haberler

Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Gaziantep'i konuk etti. Maçta Kevin Rodrigues'in 39. dakikada attığı golle Gaziantep öne geçti, ancak Trabzonspor 70. dakikada Paul Onuach ile eşitliği sağladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

(ANKARA) -Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep'i konuk eden Trabzonspor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep Futbol Klübü karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda oynanan müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Konuk takım Gaziantep FK Kevin Rodrigues'in 39. dakikada attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti. 70. dakikada Paul Onuach'nun attığı golle Trabzonspor skora denge getirdi ve durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi.

