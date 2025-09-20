Trabzonspor ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Rodrigues ve Onuachu'nun golleri dikkat çekti, tribünler büyük ölçüde boş kaldı.
Nurullah CABRİ/TRABZON,
STAT: Papara Park
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğrul, Murat Tuğberk Cunbay
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov (Dk. 46 Baniya), Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov (Dk. 78 Arif Boşluk), Muçi (Dk. 46 Augusto), Olaigbe (Dk. 58 Visca), Onuachu.
GAZİANTEP FK: Burak Bozan, Perez, Tayyip Sanuç (Dk. 78 Semih Güler), Abena, Rodrigues, N'diaye (Dk. 67 Ogün Özçiçek), Melih Kabasakal, Sorescu (Dk. 78 Kulasin), Kozlowski (Dk. 78 Camara), Maxim, Yusuf Kabadayı ( Dk. 45+1 Bayo)
GOL: Dk.39 Rodrigues, ( Gaziantep Fk ) - Dk.70 Onuachu ( Trabzonspor )
SARI KART: N'diaye, Tayyip Sanuç, Camara, Kulasin,( Gaziantep Fk ) - Mustafa Eskihellaç, Pina, ( Trabzonspor )
8'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ozan Tufan'ın şutunu kaleci Burak Bozan kurtardı.
20'nci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Burak Bozan kurtardı.
22'nci dakikada Pina'ın ceza sahası içinden attığı pası savunma karşıladı. Dönen topta Muçi kayarak vuruşunu yaptı. Top üstten dışarı çıktı.
29'uncu dakikada Zubkov'un ortasında Onuachu topu göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti. Top üsten auta çıktı.
36'ncı dakikada Zubkov'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
39'uncu dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
45'inci dakikada Zubkov'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşu direkten döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
57'nci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Burak Bozan kurtardı.
70'inci dakikada Onana'nın uzun pasında topla buluşan Onuachu, önce savunmayı sonra kalesinden açılan Burak Bozan'ı geçerek ceza sahası dışından vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
84'üncü dakikada Arif Boşluk'un ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta çıktı.
86'ıncı dakikada topla ceza sahasına giren Augusto'nun yakın mesafeden şutunu kaleci Burak Bozan çıkardı.
90+1'inci dakikada Visca'nın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Onuachu'nun kafa ile karşıladığı top kaleci Burak Bozan kurtardı.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke 1-0 kaybedilen Fenerbahçe karşılaşmasının ardından ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kart gören Okay Yokuşlu'nun yerine Pina ilk 11'de başladı.
TRABZONSPOR TARAFTARI MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Trabzonspor taraftarı maça ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük çoğunluğu boş kaldı.
MİSAFİR TAKIM TRİBÜNLERİ BOŞ KALDI
Gaziantep FK için ayrılan misafir takım az sayıda taraftar maçı takip etti.