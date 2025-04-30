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Trabzonspor ve Galatasaray Türkiye Kupası Finali İçin Organizasyon Toplantısı Yapıldı

Trabzonspor ve Galatasaray Türkiye Kupası Finali İçin Organizasyon Toplantısı Yapıldı
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak maça dair organizasyon toplantısı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Toplantıda güvenlik, bilet fiyatları ve akreditasyon gibi konular ele alındı.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep'te yapılacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının organizasyon toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Kupası final müsabakasına ilişkin organizasyon toplantısı, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi.

Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki toplantıya TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ve Erkan Kıraç'ın yanı sıra finalist kulüplerin yetkilileri ve TFF profesyonelleri katıldı.

Tribün dağılımı, bilet fiyatları, bilet satış usulü ve kulüplere verilecek akreditasyon kartlarının belirlendiği toplantıda genel güvenlik, protokol tribünü ve localar, müsabakadan bir gün önce yapılacak basın toplantısı ve antrenmanlarla kupa seremonisi konu başlıkları görüşüldü.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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