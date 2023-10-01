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Trabzonspor ve Fatih Vatanspor Berabere Kaldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor ile Fatih Vatanspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta her iki takım da gol buldu.