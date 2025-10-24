Haberler

Trabzonspor ve Eyüpspor Arasındaki 3. Randevu

Trabzonspor ve Eyüpspor Arasındaki 3. Randevu
Güncelleme:
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Eyüpspor ile karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Trabzonspor'un 1 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor. Trabzonspor, lider Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ile ikas Eyüpspor Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın yapacakları maçla 3'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 2 maçta Trabzonspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Papara Park Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Süper Lig'de lider Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alan bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yapmak istiyor. 8 puanla 14'üncü sırada yer alan Eyüpspor ise puan ya da puanlarla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

Geçen sezon Süper Lig'de yer alan ikas Eyüpspor ile Trabzonspor takımları bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili takım 1 maçta galip gelirken 1 maç da berabere sonuçlandı. 2024-25 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ererken, aynı maçın rövanşında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 galip tamamlamıştı.

