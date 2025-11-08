Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Nurullah CABRİ / TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Ali Şansalan, Anıl Usta, Süleyman Özay

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Baniya, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç (Dk. 76 Sikan), Oulai (Dk. 76 Visca), Folcarelli, Zubkov, Augusto (Dk. 59 Arif Boşluk), Olaigbe (Dk. 59 Muçi), Onuachu

CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makaouta (Dk. 88 Janvier), Maestro, Ruan (Dk. 36 Enes Keskin), Meschack (Dk. 70 İbrahim Kaya), Hagi (Dk. 88 İzzet Çelik), Hwang (Dk. 70 Ogundu)

GOLLER: Dk. 15 Onuachu ( Trabzonspor ) - Dk. 73 Hagi (Corendon Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Hadergjonaj, Enes Keskin, Ogundu (Corendon Alanyaspor), Oulai ( Trabzonspor )

Süper Lig'in 12'nci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

9'uncu dakikada Pina'nın uzun topunu ceza sahası önünde savunma uzaklaştırmayınca Olaigbe'nin önünde kaldı. Olaigbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

15'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında topla buluşan Onuachu savunmayı geçerek ceza sahasına girdi. Ayağından açılan topa son hamlede vuruş yapan Onuachu'nun şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan döndü. Dönen top Onaucha'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-0.

22'nci dakikada Maestro'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş Onana'nın önünden sekerek auta çıktı.

27'nci dakikada Olaigbe'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

47'nci dakikada Zubkov'un ortasında Folcarelli'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.

48'inci dakikada Hwang'ın kafayla ceza sahasında aşırttığı topta Enes'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.

54'üncü dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Hwang'ın şutunda Onana topu kurtardı.

73'üncü dakikada Enes Keskin'in yakın mesafeden şutunda kaleci Onana hata yapmadı.

73'üncü dakikada Maestro'nun pasında topla buluşan Hagi'nin ceza sahasında dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+4'üncü dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta Sikan'ın kafa vuruşu auta çıktı.

90+5'inci dakikada Pina'nın ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile tamamlandı.

TEKKE'DEN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 11'inci haftasında 0-0 eşitlikle sonuçlanan Galatasaray mücadelesinin ardından Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de üç değişiklik yaptı. Sakatlıkları bulunan Savic ve Batagov kadroda yer almazken, Muçi ise maça yedek kulübesinde başladı. Bu oyuncuların yerine Tekke; Baniya, Okay Yokuşlu ve Olaigbe'yi Corendon Alanyaspor'a karşı oynattı.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi. Tribünlerin büyük çoğunluğu dolduran bordo-mavili taraftarları, maç boyunca tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Corendon Alanyaspor için ayrılan misafir tribünlerinde ise az sayıda taraftar maçı takip etti.